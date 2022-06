Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine vom 18.06.2022

Diebstahl aus Pkw

Donnerstag, 16.06.2022, 18:00 Uhr, bis Freitag, 17.06.2022, 08:30 Uhr

31224 Peine, Erich-Kästner-Straße

Vermutlich in der Nacht zu Freitag gelang es unbekannten Tätern einen auf einem Stellplatz im Bereich der Erich-Kästner-Straße in Peine abgestellten VW Transporter auf unbekannte Art und Weise zu öffnen. In der Folge entwendeten die Täter unter anderem Werkzeuge aus dem Fahrzeug. Die unbekannten Täter entfernten sich im Anschluss unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 999 0 in Verbindung zu melden.

