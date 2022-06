LPI-J: Alkohol am Steuer

Weimar (ots) - Allein die Präsenz von Polizeibeamten an einem Fußgängerüberweg in der Moskauer Straße war ausreichend, dass sich der Großteil der Kraftfahrer an die vorgegebene Geschwindigkeit hielt. In einer Dauer von etwa 1 ½ Stunden gerieten lediglich drei Fahrzeugführer in die Kontrolle, weil sie zu schnell unterwegs waren. Mit 46 km/h bei erlaubten 30, war eine 37-jährige Weimarerin am flottesten unterwegs. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr