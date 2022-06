LPI-J: Diebe auf Baustelle

Apolda (ots) - Am 01.06.2022, gegen 10:30 Uhr wollte an der Tankstelle in der Jenaer Straße in Apolda ein 82jähriger Toyota-Fahrer an die Zapfsäule fahren. Dabei fuhr er zu nah an einem LKW vorbei und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

