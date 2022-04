Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Geschwindigkeitskontrolle - Raser aus dem Verkehr gezogen - Empfindliches Bußgeld und Fahrverbot drohen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 20. April 2022, 21:25 bis 22:40 Uhr

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Düsseldorf kontrollierte gestern Abend auf der Werstener Straße die Geschwindigkeit in der dortigen 50 km/h Zone. Zwei Fahrzeugführer taten sich an diesem Abend als "Spitzenraser" hervor. Im ersten Fall fuhr ein 24-Jähriger aus Düsseldorf mit seinem Golf in die Kontrollstelle mit gemessenen 128 km/h. Der Regelsatz für diese Geschwindigkeitsüberschreitung beläuft sich laut Bußgeldkatalog auf 800 Euro. Hierzu addieren sich zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Den zweiten Platz im Tabellenkeller der "Spitzenraser" nahm ein 49-Jähriger aus Monheim am Rhein ein. Der wurde in seinem BMW mit 112 km/h in der 50 km/h Zone gemessen. Auch hier beträgt der Regelsatz 560 Euro, wozu sich zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot addieren. Insgesamt musste der Verkehrsdienst gegen fünf Fahrzeugführer Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten.

