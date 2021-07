Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch - Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in das Gebäude einer Glaubensgemeinschaft am Adolph-Kolping-Platz eingestiegen. Die Täter brachen ein Fenster auf. Dadurch gelangten sie zwar in einen Raum der Einrichtung, eine Zimmertür verhinderte dann aber das weitere Eindringen der Diebe. Ob sie etwas stahlen, ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Einbruchs. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

