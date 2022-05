Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Betrunkener ohne Führerschein baut Verkehrsunfall und flüchtet

Wadern (ots)

Am 28.05.2022 wurde um ca. 01:25 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass in Wadern jemand von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw sowie eine Gartenmauer gefahren und anschließend geflüchtet sei. Nach einem Zeugenhinweis konnte der flüchtige und im Frontbereich stark beschädigte Pkw im Waderner Ortsteil Dagstuhl in einer Hauseinfahrt festgestellt werden. Der 40-jährige Fahrzeugführer konnte nach kurzer Suche in der dortigen Garage, erheblich alkoholisiert, angetroffen werden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann zudem seinen Führerschein vor fast genau einem Jahr aufgrund einer vergleichbaren Tat verloren und bis dato nicht wiedererlangt. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 40-jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

