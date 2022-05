POL-Nordsaarland: Radmuttern an Pkw gelöst

66679 Losheim am See (ots) - Am Sonntag, dem 22.05.2022, versuchte in der Zeit zwischen 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr in 66679 Losheim am See, Untere Gerberstraße (Sackgasse), ein unbekannter Täter an einem Bungalow die Terrassentür aufzuhebeln. Da dieser Versuch misslang flüchtete der Täter. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland ...

