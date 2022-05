POL-Nordsaarland: Vatertagstreff Bostalsee

Krettnich (ots) - Am Abend des 24.05.2022 war ein 60-jähriger Mann aus Saarbrücken in Wadern-Krettnich in seinem Cabriolet unterwegs. Trotz kühler Temperaturen war der Mann splitterfasernackt. Um 22.00 Uhr kam er in der Hauptdurchgangsstraße in Richtung Primstal mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Zuvor hatte er einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer auf dessen ...

