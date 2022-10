Sulz am Neckar (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem in der Straße "Vorstadt" abgestellten PKW Renault Twingo. Bislang unbekannter Täter beschädigte das ordnungsgemäß geparkte Auto, indem eine Bierflasche gegen die hintere linke Türe geworfen wurde. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 600,- EUR. Hinweise werden erbeten an das ...

mehr