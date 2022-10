Villingen-Schwenningen (ots) - Zu einem kuriosen Ereignis ausgerückt ist die Polizei am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr in die Sachsenstraße. Eine Anwohnerin beobachtete Personen mit Taschenlampen, die sich an einem geparkten Auto zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Die konnte zwei verdächtige Personen überraschen, erwischten jedoch keine Ganoven, sondern ...

mehr