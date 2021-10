Polizei Köln

POL-K: 211029-6-K Seniorin bei starker Bremsung im Bus gestürzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Sonntag (3. Oktober) ist eine 84 Jahre alte Kölnerin in einem Bus der KVB-Linie 136 bei einer starken Bremsung des Fahrers gegen die Vordersitze gefallen und leicht verletzt worden. Ihren späteren Angaben bei der Polizei zufolge seien bei diesem Bremsmanöver auf der Gießener Straße gegen 11 - 11.30 Uhr auch weitere Fahrgäste zu Fall gekommen. Das Verkehrskommissariat 2 sucht diese Fahrgäste und Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweise werden erbeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

