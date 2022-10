BPOLI-WEIL: Festnahme wegen drei Haftbefehlen

Weil am Rhein (ots) - Ein mit zwei Haftbefehlen Gesuchter und ein europaweit zur Fahndung ausgeschriebener Mann wurden am Autobahnübergang Weil am Rhein an die Bundespolizei überstellt. Beide Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Mittwochvormittag (28.09.2022) wurde ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter 51-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger von den Schweizer Behörden nach Deutschland ...

