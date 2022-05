POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Motorrad angezündet - Kripo sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots) - Gleich zwei Mal war die Radfahrerin an Unfällen an derselben Parkplatzeinfahrt beteiligt. Am Montag gegen 13.15 Uhr fuhr eine 31-jährige Viersenerin von einen Parkplatz der Viersener Straße und bog nach rechts in Richtung Dülkener Innenstadt ab. Dabei achtete sie nicht auf eine Radfahrerin, die auf dem Gehweg in Richtung Viersen unterwegs war. Auto und Fahrrad stießen zusammen. Die Radfahrerin ...

mehr