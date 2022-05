Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Inline-Fahrerin bei Unfall verletzt - Auto fährt weiter

Viersen (ots)

Am Montag gegen 16.30 Uhr befuhr eine 36-jährige Viersenerin mit ihren Inlineskatern den Radweg auf dem Josefsring in Fahrtrichtung Freiheitsstraße. Als sie die Kreuzung an der Gereonstraße überqueren wollte, bog ein Auto auf den Josefsing in Richtung Freiheitsstraße ab. Die Viersenerin versuchte, zu bremsen, und hielt sich an einem Ampelmast fest. Dabei stürzte sie und wurde verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto, am Steuer saß vermutlich eine Frau, fuhr weiter, ohne dass sich die Fahrerin um den Unfall weiter kümmerte. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Unfalls. Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrerin machen? Die zentrale Rufnummer lautet: 02162/377-0. /wg (394)

