POL-KS: Unbekannte setzen Mülltonnen in Vellmar in Brand: Zeugen gesucht

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Vellmar mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Durch das Feuer waren auch ein Baum, ein Zaun und ein Stromverteilerkasten in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, waren die Mitteilungen bei der Feuerwehr und Polizei über den Brand in der Holländischen Straße, nahe "Im Weidenacker", gegen Mitternacht eingegangen. Drei Wertstofftonnen und ein großer Altpapiercontainer wurden durch das mutmaßlich vorsätzlich gelegte Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Bereich. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern führten bisher nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

