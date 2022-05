Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pizzeria/ Streit wegen ballspielender Kinder

Lüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Dienstag in eine Pizzeria an der Volmestraße eingebrochen. Er entwendete die Kasse samt Bargeld.

Gleich zweimal sorgten ballspielende Kinder am Dienstagabend für indirekt für Polizeieinsätze. Kurz nach 19 Uhr sind in der Dammstraße zwei Männer wegen ballspielender Kinder aneinander geraten. Ein 43-Jähriger und ein 80-Jähriger bezichtigen sich gegenseitig: Sie seien "am Kragen" gepackt, gegen einen Tisch geschubst und gegen die Garage gedrückt worden. 20 Minuten später rückte der nächste Streifenwagen zur Knapper Grundschule aus. Dort hatten zwei Kinder (11 und 12) zunächst Fußball gekickt und sich dann gestritten. Der Elfjährige versteckte sich vor Angst in einem Gebüsch. Der 38-jährige Vater des Zwölfjährigen soll ihn aus dem Gebüsch gezerrt und auf den Boden gedrückt haben. Der 34-jährige Vater des Elfjährigen wollte den anderen Vater zur Rede stellen. So gingen die Väter aufeinander los. Die Polizei schrieb Anzeigen gegen beide Männer wegen Körperverletzung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell