BPOLI-WEIL: Hauptverhandlung ferngeblieben - Festnahme durch die Bundespolizei

Freiburg (ots) - Die Bundespolizei konnte am Freiburger Hauptbahnhof einen 38-Jährigen festnehmen, der mit drei Haftbefehlen gesucht worden war. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Am Montagvormittag (3.10.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 38-Jährigen am Freiburger Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung des deutschen ...

