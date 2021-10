Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Aktionstag zum Thema Einbruchschutz am 31.10.2021 - Ganztägiges Beratungsangebot der Polizei

Anlässlich des 10. Jahrestages zum Thema Einbruchschutz bietet die Polizei RheinBerg am kommenden Sonntag (31.10.) ganztägig eine Fachberatung auf dem Zanders Gelände (Wendehammer, An der Gohrsmühle) an. An dem eigens eingerichteten Infostand können sich Besucher von 10:00 Uhr - 17:00 Uhr von den Fachleuten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz ausführlich beraten lassen.

Wer bei dem Wetter lieber drinnen bleiben möchte, dem bietet die Polizei die passende Alternative: Ab 12:00 Uhr findet per ZOOM-Meeting ein etwa 40-minütiger Online-Vortrag zum Thema Einbruchschutz statt. Fragen können im Nachgang des Vortrags per Email oder telefonisch gestellt werden.

Die Zugangsdaten für den Vortrag:

Meeting-ID: 98502499430 Kenncode: 4DVJ1M

Ob persönlich oder online - die Polizei freut sich auf Ihren Besuch!

