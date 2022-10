POL-ANK: Verletzter Polizist und aufgelöste Geburtstagsparty in Pasewalk

Eggesin (ots) - Am 19.09.2022, gegen 10 Uhr, wurde der Polizei in Ueckermünde der Diebstahl von rund 2000 Litern Diesel aus Fahrzeugen einer Firma in Eggesin gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben sich unbekannte Täter zwischen dem 17.09.2022, 18:00 Uhr, und 19.09.2022, 05:30 Uhr, unbefugt Zutritt zum umfriedeten Gelände einer Transportfirma in ...

