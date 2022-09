POL-ANK: Unbekannte Täter entwenden knapp 2000 Liter Diesel aus Firmenfahrzeugen in Eggesin

Greifswald (ots) - Zwischen Freitag (16.09.2022) und Sonntag (18.09.2022) wurden, dank Hinweisen aus der Bevölkerung, in gleich drei Fällen von Sachbeschädigungen durch Graffiti die jeweiligen Verursacher festgestellt und gegen sieben Graffiti-Sprayer Strafanzeigen erstattet. Der erste Sachverhalt ereignete sich am 16.09.2022, gegen 21 Uhr, Am Elisenpark in ...

mehr