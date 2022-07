POL-PPWP: Korrektur: Auto landet auf dem Dach

Westpfalz (ots) - In den nächsten zwei Wochen wird es in der Westpfalz vermehrt Verkehrskontrollen geben. Der Grund: Angehende Polizisten des 25. Bachelor-Studiengangs der Hochschule der Polizei legen ihre praktische Prüfung in diesem Themenbereich ab. Insgesamt 41 Kommissar-Anwärterinnen und -Anwärter müssen dafür das Gelernte bei Kontrollen unter ganz realen Alltags-Bedingungen unter Beweis stellen. Die Prüfungen ...

