POL-PPWP: Wer kam wem in die Quere?

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Unfall in der Fischerstraße ist am Dienstagabend ein Rollerfahrer verletzt worden. Die Beteiligten machten anschließend unterschiedliche Angaben zu den genauen Abläufen. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die kurz nach halb 7 zwischen Fischerstraße und Messeplatz unterwegs waren und möglicherweise den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen.

Fest steht bislang nur, dass der Roller- und der Smart-Fahrer auf zwei Fahrstreifen nebeneinander unterwegs waren und sich in die Quere kamen. Durch die Kollision stürzte der 56-Jährige mit seinem Roller und zog sich Verletzungen an Schulter, Arm, Hand und Knie zu. Der 60-jährige Smart-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. |cri

