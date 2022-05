Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunkener Audi-Fahrer kollidert beinahe mit Rettungsdienstfahrzeug

Bad Kreuznach/BAB 60 (ots)

Am 03.05.2022 gegen 18:30 Uhr, kam es auf der A60, in Höhe der AS Ingelheim-Ost, zu einem "Beinahe-Unfall" zwischen dem Fahrer eines Audi Q5 und einem Rettungsdienstfahrzeug. Hierbei befuhren beide Fahrzeuge die Bundesautobahn 60 aus Richtung Ingelheim in Richtung Bad Kreuznach. Ca. auf Höhe der AS Ingelheim-Ost fiel der Besatzung eines Rettungsdienstfahrzeuges ein in Schlangenlinien fahrender blauer Audi Q5 auf. Dieser kollidierte mehrfach beinahe mit der Mittelleitplanke. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, lenkte der 55-jährige Beschuldigte aus Bad Kreuznach unvermittelt nach rechts ohne zu blinken und kollidierte beinahe mit dem Rettungsfahrzeug. Nur durch zeitnahes Hupen der Besatzung reagierte der Beschuldigte gerade noch rechtzeitig. Der Audi Q5 konnte in Bad Kreuznach-Planig einer Kontrolle unterzogen werden. Auf dem Beifahrersitz saß die 26-jährige Tochter der Lebensgefährtin. Der Fahrer war sichtbar alkoholisiert und beatmete das Gerät mit 1,7 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

