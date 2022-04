Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am 24.04.2022, um 01:25 Uhr, befuhr ein 23jähriger Mann mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in der Gemarkung Rümmelsheim. In einer Linkskurve kam er mit dem Pkw vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit und dem Einfluss von Alkohol nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der offenbar nicht angeschnallte 23jähriger Fahrzeugführer erlitt hierdurch schwere Kopfverletzungen und wurde durch herbeigerufene Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des 23jährigen Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Unfall dauern zurzeit noch an.

