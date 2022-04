Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht auf Sa., 23.04.2022, wurde in der Richard-Wagner-Straße in Bad Kreuznach ein am Straßenrand parkender PKW durch ein anderes Fahrzeug gestreift und erheblich beschädigt (Schaden ca. 5000 Euro). Der Unfallverursacher ist von der Unfallstelle geflüchtet. Sein Fahrzeug müsste im rechten Frontbereich einen massiven Schaden aufweisen. Hinweise auf ein entsprechendes Fahrzeug bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Tel.-Nr.: 0671-8811100.

