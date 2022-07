Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos aufeinander geschoben

Kaiserslautern (ots)

Weil sie offenbar einen Moment unaufmerksam war, hat eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag in der Lauterstraße einen Unfall verursacht und dadurch zwei Autos aufeinander geschoben. Die Folgen: Eine Leichtverletzte, drei beschädigte Autos und Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 39-Jährige kurz vor 18 Uhr mit ihrem Citroen Aircross von der Berliner Straße kommend stadteinwärts, als die beiden Fahrzeuge vor ihr wegen der Rot zeigenden Ampel verkehrsbedingt bremsen und anhalten mussten. Die Citroen-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und krachte dem bereits stehenden BMW Cooper aufs Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den davor haltenden Pkw geschoben.

Die 30-jährige Cooper-Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie klagte anschließend über Rücken- und Kopfschmerzen An allen drei Fahrzeugen entstanden entsprechende Schäden im Front- und/oder Heckbereich. Der Citroen der Verursacherin wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell