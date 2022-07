POL-DA: Rüsselsheim Ortsteil Königstädten - Lebensmittelmarkt brennt.

Darmstadt (ots) - Am Samstag Morgen (02.07.22) ereignete sich um 08:01 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Jogger. Ein 77-Jährige Mann, überquerte die Heinrichstrasse in Höhe des Schnampelweg und kollidierte mit einem Pkw der die Heinrichstrasse in Richtung B 26 befuhr. Der Jogger wurde hierbei tödlich verletzt. Der 23-Jährige Pkw-Fahrer erlitt ...

mehr