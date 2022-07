Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm - Heessen (ots)

Am Samstag, 2. Juli 2022, um 13.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Amtsstraße / Heessener Markt, bei dem ein 65-jähriger Radfahrer aus Hamm schwer verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr die Amtsstraße in südliche Richtung und beabsichtigte, den Einmündungsbereich zum Heessener Markt weiter geradeaus zu passieren. Ein 83-jähriger Pkw-führer fuhr mit seinem Daimler Benz der A-Klasse die Amtsstraße in nördliche Richtung und bog nach links auf den Heessener Markt ab. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte zu Boden. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 600 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Amtsstraße gesperrt. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell