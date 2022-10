BPOLI-WEIL: Freiheitsstrafe von über einem Jahr vollstreckt

Grenzach-Wyhlen (ots) - Ein 44-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl vorlag, konnte am Bahnhof Grenzach festgenommen werden. Der Mann war zuvor unerlaubt nach Deutschland eingereist. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Eine Streife des Zoll kontrollierte einen 44-Jährigen am Mittwochnachmittag (12.10.22) am Bahnhof Grenzach. Dabei konnte ...

