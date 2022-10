Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeug vom Partyservice entwendet- Fiat Ducato verschwindet vom Firmengelände

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (13.10.) bemerkte der Inhaber eines Party-Services an der Dieselstraße in Löhne, dass sein Fiat Ducato nicht mehr auf dem Gelände stand. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HF-LF 98 wurde durch Mitarbeiter am Freitag (30.9.) ordnungsgemäß auf dem Firmengelände abgestellt. In Abwesenheit der Angestellten und des Inhabers durch Urlaub, wurde der LKW Fiat vom Abstellplatz entwendet. Bei dem weißen Fiat Ducato handelt es sich um ein Lieferfahrzeug mit Kofferkastenaufbau. An den Seitenwänden war deutlich die Werbung für den Catering-Service aufgebracht. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder auch Verbleib des auffälligen Firmenfahrzeuges machen können, sich bei der Kriminalpolizei Herford zu melden. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 05221-8880.

