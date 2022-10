Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte dringen in Reihenhaus ein

Löhne (ots)

(jd) Die kurze Abwesenheit der Eigentümerin nutzen bisher unbekannte Täter gestern (12.10.) in der Kortebrede. Nachdem die 68-jährige Anwohnerin um 21.40 Uhr zurück in ihr Haus kam, das sie keine vier Stunden zuvor verlassen hatte, bemerkte sie eine Beschädigung: Ein Fenster im Erdgeschoss war augenscheinlich gewaltsam geöffnet worden, sodass die Unbekannten hierdurch in das Haus gelangen konnten. Im Inneren durchsuchten sie in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen, um an Diebesgut zu gelangen. Ob und was genau die bisher unbekannten Täter an sich genommen haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Kortebrede zwischen 18.00 und 21.40 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell