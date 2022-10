Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Autoreifen - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Gestern (12.10.) bemerkte der Mitarbeiter eines Autohauses an der Engerstraße gegen 7.30 Uhr, dass an zwei Fahrzeugen auf dem Gelände die Reifen fehlen. Der oder die unbekannten Täter haben in der Nacht einen VW Tiguan aufgebockt und die Reifen abmontiert und entwendet. Das Auto wurde auf andere Reifen und Bremsscheiben abgestellt. Auch einen VW GTX bockten der die unbekannten Täter auf, lockerten die Radmuttern und montierten das rechte Hinterrad ab. Dieses ließen sie jedoch einige Meter entfernt zurück. Um auf das Gelände des Autohauses zu gelangen, beschädigten die Unbekannten einen Zaun, der nun einen Schaden von rund 500 Euro aufweist. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2000 Euro. Der Tatzeitraum wird eingegrenzt auf die Zeit zwischen etwa 0.45 Uhr und 7.30 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

