Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendliche entwenden Parfüm und Proteinriegel - Polizei stellt Tatverdächtige

Kirchlengern (ots)

(jd) Zwei Mitarbeiterinnen einer Drogerie an der Straße Im Obrock beobachteten am Mittwoch (12.10.), gegen 14.00 Uhr zwei männliche Jugendliche, die verschiedene Waren in einen mitgeführten Rucksack steckten. Die Mitarbeiterinnen sprachen die beiden Verdächtigen an, die daraufhin versuchten, zu Fuß zu flüchten. Die Frauen hielten die beiden fest, diese rissen sich jedoch los und flüchteten. Hinzugerufene Polizeibeamte leiteten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein. Im Bereich des Westerfeldweg konnte einer der Flüchtigen auf einem dortigen Grundstück beobachtet und durch einen eingesetzten Diensthund gestellt werden. Der 16-Jährige aus Kirchlengern wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durch die Beamten seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Anhand von Aussagen des 16-Jährigen konnten Hinweise auf die zweite Person erlangt werden: Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen 16-Jährigen aus Kirchlengern. Dieser konnte an seiner Meldeanschrift zunächst nicht angetroffen werden, erschien jedoch später mit seinem Erziehungsberechtigen auf der Polizeiwache in Bünde. Beide müssen sich jetzt wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

