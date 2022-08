POL-SU: Einbruch in Sanitätshaus

Siegburg (ots) - Ein 32-jähriger Mann wurde am Samstag (13.08.2022) am Europaplatz in Siegburg auf Grund eines Haftbefehls festgenommen. Gegen 11:45 Uhr erschien der 32-Jährige in Begleitung einer unbekannten Frau in einem Schnellrestaurant am Europlatz. Nachdem die Unbekannte dem Mann ein Hühnchen-Sandwich bezahlt hatte, verließen beide das Geschäft. Eine kurze Zeit später erschien der Mann erneut in dem ...

