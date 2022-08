Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann nach Betrugsversuch festgenommen

Siegburg (ots)

Ein 32-jähriger Mann wurde am Samstag (13.08.2022) am Europaplatz in Siegburg auf Grund eines Haftbefehls festgenommen.

Gegen 11:45 Uhr erschien der 32-Jährige in Begleitung einer unbekannten Frau in einem Schnellrestaurant am Europlatz. Nachdem die Unbekannte dem Mann ein Hühnchen-Sandwich bezahlt hatte, verließen beide das Geschäft. Eine kurze Zeit später erschien der Mann erneut in dem Schnellrestaurant und forderte das Geld zurück, da ihm nicht bewusst gewesen sei, dass das Sandwich Hähnchenfleisch enthält.

Anschließend rief ein Mitarbeiter des Geschäfts die Polizei.

Mutmaßlich gaukelte der Mann der unbekannten Frau Hunger vor, woraufhin sie ihm eine Speise bezahlte. Später reklamierte der Mann in Abwesenheit der Spenderin die Speise, um an das Geld zu gelangen.

Da sich der Mann gegenüber den zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten der Polizeiwache Siegburg nicht ausweisen wollte, wurde er zur Identitätsfeststellung durchsucht. Dabei konnte eine weiße, pulverförmige Substanz aufgefunden werden. Diese wurde sichergestellt.

Zudem konnte ermittelt werden, dass der 32-Jährige auf Grund eines Haftbefehls wegen diverser Eigentumsdelikte gesucht wurde.

Der Mann wurde festgenommen und in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er seine Strafe verbüßen wird. Zudem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell