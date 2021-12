Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Kellerräume aufgebrochen #polsiwi

Kreuztal (ots)

Zwischen Freitagmorgen (10.12.2021) und Samstagabend sind unbekannte Täter in mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus im Geranienweg in Kreuztal eingebrochen. Ob sie dabei Gegenstände entwendeten, ist derzeit noch unklar.

Zwischen Freitagnachmittag (10.12.2021) 16:30 Uhr und Samstagmittag 12:30 Uhr sind weitere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zum Hohlen Stein aufgebrochen worden. Auch diesem Fall gibt es derzeit keine Hinweise auf eine mögliche Tatbeute.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der 02732-909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell