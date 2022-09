POL-GT: Carl-Zeiss Straße - Zeugen nach Einbruch gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In schamverletzender Weise zeigte sich ein bislang unbekannter Mann am Montagmorgen (26.09., 06.00 Uhr 06.30 Uhr) gegenüber einer 73-jährigen Dame. Der Mann folgte der Frau vom Gütersloher Bahnhof in Richtung eines Supermarkts an der Berliner Straße. Dabei sprach er sie nicht an. Der Unbekannte ging anschließend in Richtung ...

