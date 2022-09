Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugenaufruf - Exhibitionist an der Berliner Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In schamverletzender Weise zeigte sich ein bislang unbekannter Mann am Montagmorgen (26.09., 06.00 Uhr 06.30 Uhr) gegenüber einer 73-jährigen Dame. Der Mann folgte der Frau vom Gütersloher Bahnhof in Richtung eines Supermarkts an der Berliner Straße. Dabei sprach er sie nicht an.

Der Unbekannte ging anschließend in Richtung Gütersloher Stadt davon. Er wurde wie folgt beschrieben: Klein, hellblonde Haare, welche er nach hinten gekämmt zu einem Zopf gebunden trug. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Trainingsanzug mit Streifen an der Seite und dunklen Schuhen.

Die Polizei Gütersloh Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat die gesuchte Person beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell