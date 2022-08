POL-GT: Dreirädriges Pedelec gestohlen - Zeugenaufruf mit Täterbeschreibung

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zeugen meldeten in der Nacht zu Donnerstag (04.08., 01.40 Uhr) einen brennenden öffentlichen Bücherschrank an der Ecke Lange Straße/ Rektoratsstraße. Mehrere Bücher brannten. Ersten Erkenntnissen nach entstand kein Sachschaden an dem Schrank. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei ...

