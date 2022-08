POL-GT: Bücherschrank brennt - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Am Mittwochnachmittag (03.08., 16.00 Uhr) erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis über einen Raub auf einem Gehöft an der Straße Großes Moor. An das Anwesen grenzt eine neuere Wohnsiedlung an. Vor Ort wurde ermittelt, dass bereits am frühen Samstagmorgen (30.07.) ...

mehr