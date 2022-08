Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugenaufruf nach Vorfall am Samstag in Borgholzhausen - Unbekannte dringen in Gehöft ein und greifen Bewohner an

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Am Mittwochnachmittag (03.08., 16.00 Uhr) erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis über einen Raub auf einem Gehöft an der Straße Großes Moor. An das Anwesen grenzt eine neuere Wohnsiedlung an. Vor Ort wurde ermittelt, dass bereits am frühen Samstagmorgen (30.07.) Personen in eine Wohnung des Gehöfts eingebrochen sind. In der Wohnung griffen die Unbekannten einen Bewohner an. Sie schlugen ihn, verwüsteten die Räume, demolierten Möbel und entwendeten eine geringe Menge Münzgeld. Zeugen wurden am Mittwochnachmittag auf den angegriffenen 67-jährige Bewohner aufmerksam und informierten die Polizei. Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Samstagmorgen (30.07., 05.15 Uhr) nahmen Zeugen mehrere Jugendliche im Umfeld der Adresse wahr. Daraufhin wurden Sachbeschädigungen im Außenbereich des Hauses festgestellt. Fenster und Türen wurden beschädigt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise geben? Wer hat rund um das Gehöft weitere Wahrnehmungen gemacht? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Wem sind in der Nacht zu Samstag in Borgholzhausen Jugendliche aufgefallen? Zeugen gaben an, dass sie am Samstagmorgen (30.07.) sechs Jugendliche, schätzungsweise zwischen 16 und 18 Jahren, beobachtet haben. Zwei der Personen sollen rotblonde Haare gehabt haben. Teilweise sollen sie maskiert gewesen sein.

Weitere Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell