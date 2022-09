POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrern

Goch (ots) - In der Nacht zu Montag (05.09.2022) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 02:50 Uhr und 03:15 Uhr Zugang zum Aufenthaltsraum eines Discounters an der Triftstraße. Die Täter entwendeten mehrere Stangen Zigaretten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp) ...

