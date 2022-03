Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 26.03.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollieren Beamte der PI Aurich am Freitagabend auf der Kirchdorfer Straße im Stadtgebiet Aurich einen 23-jährigen Mann aus Ihlow. Dieser befährt mit einem Pkw die Kirchdorfer Straße. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle werden zunächst erste Anhaltspunkte für einen Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Urin-Schnelltest vor Ort verläuft positiv. Eine Blutprobenentnahme wird durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen In der Nacht von Freitag, 25.03.2022, auf Samstag, 26.03.2022 kam es in Norden, Ekeler Gaste und Buchenweg zu mehreren PKW- Aufbrüchen. Unbekannte Täter haben im Buchenweg bei einem PKw Smart die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Wertgegenstände wurden nicht entwendet. Bei gleicher Tatbegehung wurden in der Ekeler Gaste die Seitenscheiben von jeweils einem PKW Hyundai eingeschlagen. Hier erlangte der Täter 180,- Euro Bargeld und ein Navigationsgerät. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Daher wird um einen Zeugenaufruf gebeten. Nach bisherigen Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Verkehrsunfallgeschehen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Freitag, 25.03.2022, um 16:30 Uhr kam es in Norden, Alleestraße, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 51-Jähriger Fahrzeugführer aus Hinte befuhr mit seinem LKW DB die Alleestraße. Ihm entgegen kam ein LKW MAN, der von einem 37-jährigen Mann aus Barßel geführt wurde. Es kam zu einer seitlichen Kollision, wobei ein Schaden in Höhe von 1300,- Euro entstanden ist. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte aber im Nachhinein ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige- Verkehrsgeschehen -Fehlanzeige-

