Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund/Esens/Friedeburg - E-Scooter ohne Versicherung

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund/Esens/Friedeburg - E-Scooter ohne Versicherung

Ein 18-Jähriger war am Mittwoch in Esens mit einem E-Scooter ohne den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs. Die Polizei hielt den Heranwachsenden gegen 9 Uhr auf der Straße Flack an. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. In Friedeburg hielten die Beamten am Mittwoch ebenfalls einen E-Scooter-Fahrer an und stellten einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. Auch den 34-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

E-Scooter benötigen eine allgemeine Betriebserlaubnis und müssen über eine KFZ-Haftpflichtversicherung verfügen. Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit darf nicht mehr als 20 km/h betragen und wer einen E-Scooter fahren möchte, muss mindestens 14 Jahre alt sein.

Die Polizei stellt bei Verkehrskontrollen leider immer wieder fest, dass E-Scooter-Fahrer und auch Eltern, deren Kinder mit einem E-Scooter unterwegs sind, nicht ausreichend über die geltenden Regeln für Elektrokleinstfahrzeuge informiert sind. Wer E-Scooter fährt, sollte sich bereits im Vorfeld mit den geltenden Regeln in der Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung vertraut machen, um sich selbst und andere im Straßenverkehr nicht zu gefährden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell