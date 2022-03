Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Sachbeschädigung auf Schulgelände +++ Leezdorf - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Norden - E-Scooter nicht versichert +++ Aurich - Zimmerbrand in der Innenstadt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung auf Schulgelände

Unbekannte haben die Glasscheiben einer Schule in Norden beschädigt. Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, warfen die Täter mehrere Scheiben der Grundschule an der Linteler Straße ein. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 21-Jähriger war am Donnerstag in Leezdorf ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs. Gegen 6.30 Uhr hielten die Beamten den 21-jährigen Autofahrer auf der Leezdorfer Straße an und kontrollierten ihn. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Norden - E-Scooter nicht versichert

In Norden hat die Polizei am Donnerstagabend im Neuen Weg einen E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert. Sie stellten fest, dass für das Elektrokleinstfahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde dem 18-jährigen Fahrer untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Brandgeschehen

Aurich - Zimmerbrand in der Innenstadt

In Aurich kam es am Donnerstagabend in einem Wohnhaus in der Kreuzstraße zu einem Zimmerbrand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.30 Uhr alarmiert. Die Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Den Kräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen. Der entstandene Gebäudeschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

