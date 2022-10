Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 17.10.2022:

Peine (ots)

Verletzter Radfahrer in Vechelde

Am Nachmittag des 16.10. wurde gegen 17:30 Uhr ein 59-jähriger Radfahrer in der Ortschaft Wedtlenstedt leicht verletzt. Der Radfahrer wollte vom Stadtweg nach links in die Denstorfer Straße abbiegen. Dabei missachtete ein 84-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt des Fahrrades, so dass es zum Zusammenstoß beider kam. Der 59-jährige zog sich Schürfwunden am Kopf und Arm zu und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrrad und PKW entstand leichter Sachschaden.

