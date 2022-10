Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 17. Oktober 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Montag, 17.10.2022, gegen 01:45 Uhr

Vermutlich durch bislang unbekannte Täter wurde am frühen Montagmorgen, gegen 01:45 Uhr, der Inhalt eines Altpapiercontainers in Brand gesetzt. Zunächst versuchten Anwohner das Feuer erfolglos abzulöschen. Letztendlich wurde das Feuer durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Am Container sowie an einem neben dem Container abgestellten PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell