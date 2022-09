Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzungen bei Feierlichkeit

Saalburg (ots)

Zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 41-Jährigen und fünf Unbekannten kam es am Sonntag gegen 3:00 Uhr auf der Beach-Party am Strandbad in Saalburg. Nachdem die Männer den 41-Jährigen bedrohten, wollte sich dieser auf sein Grundstück im Bereich des Strandbades zurückziehen. Drei Männer aus der Gruppierung heraus liefen dem Mann hinterher und sprangen über die Umfriedung seines Grundstückes. Anschließend kam es zu einem körperlichen Übergriff auf den 41-Jährigen. Die Drei schlugen und traten nach seinen Angaben auf ihn ein. Glücklicherweise konnte er sich befreien und flüchten. Die Unbekannten liefen ihm ein kurzes Stück hinterher, entfernten sich aber danach in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell