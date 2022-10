Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 16.10.2022

Salzgitter (ots)

Zwei Fälle von Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad kam es zu zwei Fällen von Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Zunächst wurde in der Zeit von Donnerstag, 21.30 Uhr, bis Samstag, 08.00 Uhr, in der Straße Dorenwinkel in Salzgitter-Lobmachtersen ein Pkw Ford Mondeo mit blauer Farbe beschmiert. Der Schaden wird hier auf 200 Euro geschätzt. In der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 14.00 Uhr, wurde im Plantagenweg in Salzgitter-Gebhardshagen ein Audi A 4 zerkratzt. Hier beträgt der Schaden ca. 500 Euro. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

