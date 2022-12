POL-OH: Unfall mit verletzten Personen auf der L 3073 bei Ulrichstein

Vogelsbergkreis (ots) - Einbrüche in Gartenhütten Alsfeld. Zwischen Sonntagvormittag (18.12.) und Dienstagvormittag (20.12.) versuchten Unbekannte in einer Kleingartensiedlung in der Straße "An den Hohlgärten" fünf Gartenlauben aufzubrechen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, die Hütten zu betreten. Es entstand allerdings ...

